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男醫院看診不滿醫師態度 飆罵三字經雨傘戳人遭判刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

温姓男子去年在台北榮總心臟內科看診時，不滿周姓醫師回答妻子提問語氣，竟飆罵三字經，還拿雨傘刺戳醫師。士林地方法院認定，温以強暴妨害執行醫療業務，處有期徒刑4月，可易科罰金12萬元。

判決指出，去年12月6 日上午9時許，温在林姓妻子陪同下到醫院看心臟內科門診間，醫師在電腦前繕打被告病歷，要告知前次檢查結果，但妻子再次詢問檢查結果，醫師回答「我現在不就告訴你這個結果嗎」，「我剛剛在講你都沒有在聽嗎」，温隨即生氣對醫師罵髒話。

醫師指出，被罵髒話覺錯愕，以手指向温說「我要告你」，温就站起身來，當時覺得2人距離很近，於是坐著後滑椅子拉開距離，但温作勢前進，林女隨即阻擋。醫師再稱，站前來準備從診間後門離開，但温拿長柄雨傘自林女肩膀側邊，刺戳左肩，當下對温說「我要告你」。

護理師證稱，醫師面臨林女再詢問檢查結果，即以較嚴肅語氣稱「我剛剛在講你都沒有在聽嗎」，温就生氣起身罵人，當醫師起身要離開診間，温拿雨傘戳醫師左肩，醫師說「你怎麼拿雨傘戳我」，看到衝突打電話給保全，並依照醫師指示報警。護理師稱，當下害怕遭受攻擊，便打開診間前門。

林女則，要安撫温的情緒，沒有注意到是否有用雨傘攻擊。温坦承飆罵三字經但否認妨害醫事人員執行醫療業務，也辯稱當天那雨傘進診間，原坐在診間椅子，因不滿醫師語氣站起，雙手將雨傘放在腰前，沒攻擊醫師。

法官審酌，縱使温不認同醫師對其妻子的態度，也應理性溝通，竟然當場怒罵、拿雨傘刺戳雖未成傷但仍具相當危險性。法官認為，温坦承罵人但否認持雨傘攻擊馬人彈是否拿雨傘攻擊矢口否認，避重就輕，依對於醫事人員以強暴妨害執行醫療業務，處有期徒刑4月，可易科罰金，未扣案雨傘沒收或追徵其價。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

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