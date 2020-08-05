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電腦斷層掃描助找死因 羅霈穎案可適用

中央社 / 台北5日電

法醫研究所今天說，1日起針對台北、士林等地檢解剖案件，首次試辦使用電腦斷層掃描輔助相驗解剖，以探求死因真相；至於藝人羅霈穎部分，目前沒有，若北檢提出需求將可使用。

法務部今天下午與媒體記者茶敘，主題為「相驗免開刀 CT（電腦斷層掃描）就知道」，由法醫研究所法醫病理組長許倬憲報告，1日起，利用北區解剖室，針對台北、士林、新北等地檢署部分解剖案件試辦採用電腦斷層掃描（Computed Tomography，簡稱CT），搭配解剖探求死因真相。

許倬憲指出，試辦期間為6個月，預計CT掃描10件遺體，第一件於8月4日執行士林地檢署報請解剖案件，法醫研究所將定期召開討論會議，視辦理成果評估是否延長。至於藝人羅霈穎部分，目前沒有使用CT，若北檢提出需求將可使用。

CT協助相驗解剖的優點，許倬憲指出，提升司法相驗品質，減少不必要的解剖，補充解剖的不足，加強兒少保護，另外現在仍為防疫期間，經CT影像判讀，若有疑似新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），法醫師後續解剖，採高規格防護。

新聞稿則提及，試辦計畫是以建立標準作業流程（SOP）、法醫教育訓練及研擬相關配套措施為目標，因此，以疑似他殺案件及重大案件，因偵查需要，檢察官認有掃描必要的案件等小範圍為主，經檢察官命令解剖並經法醫研究所建議需CT掃描的案件。

新聞稿指出，將遺體運送到北區解剖室進行CT掃描，完成後再由法醫立即執行解剖，經由CT影像判讀與解剖確認死因的相互比較，建立國內CT法醫科學實證，做為未來正式全面實施基礎。

法務部主秘、法醫研究所代理所長陳宏達表示，死者無法說話，需要透過法醫經過非常縝密仔細的檢驗，說出「他是怎麼死的」，不管是自然死、病死，還是他殺，找出「他是怎麼死的」是法醫所的核心價值，為死者發聲，也讓家屬安心；另外近年引用最新的DNA鑑驗技術，已幫2000多具的無名屍找到回家的路。

資深女星羅霈穎。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影
資深女星羅霈穎。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影

法務部 檢察官 新北

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