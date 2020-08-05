影／涉詐2千萬助理補助款 新北議員黃永昌羈押禁見

國民黨籍新北市議員黃永昌，涉嫌詐領市議會公費助理補助款近2千萬元，用於支付自己保全公司的員工薪水，違反貪汙治罪條例；新北檢調昨天發動搜索，帶回黃永昌夫婦等15人訊問，漏夜偵訊後，認為夫婦2人違反貪汙治罪條例罪嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見；法院今天裁定黃永昌羈押禁見，黃妻則以50萬元交保。

新北市議會近年接連傳出多起議員詐領補助款，黃永昌案爆發前，同黨議員鄭戴麗香、民進黨籍議員高敏慧和王淑慧也曾因詐領補助款被約談。其中，黃永昌涉嫌詐領的金額最高，從2009年到2020年為止，詐領約莫2千萬元。

檢調接獲檢舉展開調查，昨天見時機成熟，兵分15路搜索黃永昌的住處、服務處和私人公司，帶回相關帳本和電磁資料，同時也帶回黃永昌夫婦在內共15人訊問，訊後將黃永昌夫婦在內等13人轉列被告，另外2名證人請回。

黃永昌被裁定收押後，數名支持者在法庭外等候聲援，見媒體拍攝，先後伸手撥掉媒體鏡頭，阻擋拍攝。黃永昌本人則是以筆記本遮掩，面對媒體詢問「有沒有拿錢」、「錢到哪裡去」等問題，他連忙回答「沒有、沒有」，並說「錢都到助理那邊了」，對於指控則表示委屈。