陳玉珍不滿遭爆和方芳芳姊夫曖昧 求償又敗訴

國民黨立委陳玉珍擔任金門縣議員期間，被鏡週刊爆和藝人方芳芳姊夫搞曖昧，她認為報導不實，且記者沒有合理查證、侵害她名譽權，提告向方芳芳胞姊方典、精鏡傳媒與記者求償300萬元、要求登報道歉，但遭台北地院駁回。陳上訴，台灣高等法院今仍判她敗訴，可上訴。

陳玉珍主張週刊記者撰寫以「毆妻後訴請離婚方芳芳姊夫搭上女議員」為標題的報導，指她和方芳芳姊夫王正立有逾越一般正常交往行為，報導不實，且未經合理查證，侵害她的名譽權和隱私權，且刊登的照片也侵害肖像權，造成她精神上痛苦。

週刊則稱報導內容和事實大致相同，且記者已合理查證、平衡報導，照片也是網站上公開照片，沒有侵害陳玉珍權利。

一審根據雙方LINE對話記錄、方芳芳姊夫親筆書信等證據，認為兩人有超過一般男女社交界線，且方芳芳姐夫有追求，兩人處於曖昧狀態。而王正立曾對方典和鏡週刊記者提妨害名譽告訴，北檢不起訴，高檢署也駁回再議確定，北院認為王和陳玉珍關係的報導並非憑空杜撰。

判決書指出，從陳玉珍與方典間的LINE對話訊息紀錄顯示，她曾表示「學長的關心也的確曾經讓我迷惘…但是每個人心裡要的人是誰，是什麼樣的人，有時候要經過這樣的事洗鍊才看得透徹」、「這點是要檢討」、「所以人戒之在貪，不能貪求太過的好意」，與報導大致相同。另，照片是中華經濟區域戰略發展協會的臉書照片，並設定為全體公開，報導是合理使用。

陳玉珍上訴，高院認為鏡週刊記者報導前曾向陳玉珍、方典查證，也有平衡報導，陳女是公眾政治人物，名譽權之於言論自由應為較高程度退讓，依司法院釋字第509號解釋意旨，被上訴人不用賠償。