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菲籍移工騙同鄉投資吸金逾8千萬元 檢方聲押獲准

中央社 / 台中5日電

菲律賓籍移工奈莎（Nelsa）組成吸金詐騙集團，向同鄉佯稱投資匯兌可換取高額利息報酬，台中地檢署獲報循線將她逮捕，初估不法吸金逾8000萬元，依詐欺等罪聲請羈押獲准。

台中地檢署表示，32歲的奈莎以擔任看護工來台，卻於民國108年2月間組成吸金詐騙集團，以「高額匯率投資方案」名義，透過通訊軟體張貼投資訊息，經由分布於台北、桃園、台中、嘉義等地的下線代理商，向國內不特定菲籍移工招攬高報酬地下匯兌投資。

許多菲籍移工誤認投資獲利可期，爭相加入投資，犯罪集團起初依約將投資人款項匯出，不久之後即拒不付款且避不見面，受害移工達百人以上，其中不乏知名科技公司聘僱移工。

檢方今年初陸續自馬尼拉經濟文化辦事處台中、台北分處，及調查局台中市調查處接獲被害人陳情求助及報案，立即指揮台中市調查處及刑事局偵查第四大隊共組專案小組偵辦。

辦案人員今年5至7月間，多次搜索下線成員住處，並於昨天前往主嫌奈莎的住處搜索，查扣相關證物，將她帶回偵辦。

檢警查出，1元台幣約可兌換1.68元披索（菲律賓貨幣），奈莎佯稱加入投資存放在她的帳戶內，1個月可兌換披索2.5元，存放75天可兌換6元，因此吸引眾多移工加入，初估被害人逾200人，不法吸金逾新台幣8000萬元。

台中地檢署檢察官經漏夜訊問後，認定奈莎涉犯銀行法、詐欺等罪，有逃亡及湮滅證據之虞，今天向台中地院聲請羈押獲准。

移工 吸金 詐騙集團

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