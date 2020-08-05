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衛生局不倫戀女主角前夫陳情 謝龍介：若不處理台南沒希望
台南市衛生局長陳怡被爆與女秘書不倫戀，市長黃偉哲表示，將等司法審理告一段落後再處理。市議員謝龍介今天接到女秘書前夫的陳情，謝表示，黃偉哲的道德標準高，此事在市府不宜發生，若不處理，台南市將沒希望。
謝龍介是在今天上午收到陳情書，他表示，財和色是兩把刀，當事人都已來陳情，陳怡未來如何在議會上面對議員的質詢？難道要讓市議會問到如聲色場所？依照當事人陳情，此事最不可原諒的是，女秘書前夫曾姓男子被要求不撤告，就不讓他探視孩子，這讓當事人情何以堪？
謝龍介說，男歡女愛，不喜歡就分手，另結新婚，這是自然事，但若以孩子的探視權為手段，就孰可忍，孰不可忍了。謝龍介說，當事人除了向他陳情，也向市長黃偉哲陳情，不過，市長已公開表示，要等司法審理有結果再處理，他認為，黃市長這樣說，可能有為難處，不過，以黃偉哲的道德標準高，市府不宜發生這種事。謝龍介說，比較中、北部縣市對類似事件的處理態度，難道不同政黨有不同標準？這是會「教壞大小」。
謝龍介表示，前副總統陳建仁之前針對新冠肺炎疫情表示，今年秋冬會大流行，而衛生局長的職務相當重要，若無心公務，那台南人的生命安全要寄託誰？特別是登革熱疫情也趨於緊張，更是需要專心處理公務的局長。
謝龍介說，當事人把孩子的監護權交給女方，但訴訟過程中，當父親的曾姓男子確無法探視孩子，因很傷心，吞不下去而陳情；當事人認為司法歸司法，大人權益紛爭不應和孩子的探視權扯在一起。
對於遭爆婚外情，陳怡強調，與秘書並無婚外情；報導內容是秘書前夫個人片面的曲解，並非事實；刑事案件已經不起訴，民事還在審理中，已委任律師處理，維護名譽及權益。
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