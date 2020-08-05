嘉義鐵路警察遭殺害 思覺失調症凶嫌延長羈押2月

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子涉嫌殺害案，嘉義地院一審認鄭罹患思覺失調症，判鄭無罪，檢方不服上訴，經嘉義院檢攻防，台南高分院裁定鄭羈押期滿3月，認鄭所犯殺人罪嫌疑重大，且若以具保、責付或限制住居等替代羈押，無法確保鄭按期服藥及持續至醫院追蹤治療，對社會秩序及公眾安全將有潛在的危險性，羈押延長2月。

合議庭指出，鄭經本院訊問後，認他所犯殺人罪的犯罪嫌疑重大，且所犯殺人罪最輕本刑為5 年以上有期徒刑，係屬重罪。

合議庭表示，鄭有明顯的精神症狀，羈押期間雖經看守所安排在所內奇美醫院提供精神科健保門診就診，及持續追蹤治療，且他也按期服藥，精神狀況已有改善。

然而，鄭前經台中榮民總醫院嘉義分院鑑定結果，事發前有不規則服藥及病識感不佳，在事發時有明顯的被害妄想、關係妄想及被跟蹤妄想等精神症狀，若以具保、責付或限制住居等方式替代羈押，無法確保被告按期服藥及持續至醫院追蹤治療，對社會秩序及公眾安全將有潛在的危險性。