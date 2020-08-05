聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義鐵路警察遭殺害 思覺失調症凶嫌延長羈押2月
鐵路警察李承翰遭鄭姓男子涉嫌殺害案，嘉義地院一審認鄭罹患思覺失調症，判鄭無罪，檢方不服上訴，經嘉義院檢攻防，台南高分院裁定鄭羈押期滿3月，認鄭所犯殺人罪嫌疑重大，且若以具保、責付或限制住居等替代羈押，無法確保鄭按期服藥及持續至醫院追蹤治療，對社會秩序及公眾安全將有潛在的危險性，羈押延長2月。
合議庭指出，鄭經本院訊問後，認他所犯殺人罪的犯罪嫌疑重大，且所犯殺人罪最輕本刑為5 年以上有期徒刑，係屬重罪。
合議庭表示，鄭有明顯的精神症狀，羈押期間雖經看守所安排在所內奇美醫院提供精神科健保門診就診，及持續追蹤治療，且他也按期服藥，精神狀況已有改善。
然而，鄭前經台中榮民總醫院嘉義分院鑑定結果，事發前有不規則服藥及病識感不佳，在事發時有明顯的被害妄想、關係妄想及被跟蹤妄想等精神症狀，若以具保、責付或限制住居等方式替代羈押，無法確保被告按期服藥及持續至醫院追蹤治療，對社會秩序及公眾安全將有潛在的危險性。
合議庭指出，經訊問鄭並詢問辯護人意見後，斟酌讓他具保、責付或限制住居均不足以確保審判或執行程序的順利進行，因此，為確保訴訟程序順利進行，使國家刑罰權得以實現，以維持重大社會秩序及增進重大公共利益，認有繼續羈押的必要。自昨天起延長羈押2月。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言