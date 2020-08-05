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連千毅直播竟遭他詐騙 出貨1萬2手錶才驚覺匯款是假的

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄郭姓男子去年9月間向連千毅的臉書直播拍賣，下單「CURREN（卡瑞恩）」廠牌2支手錶，總計應付1萬2650元，不料他涉偽造匯款證明，使連千毅員工上當安排出貨，後來驚覺根本沒收到款項才報案。高雄地院依偽造準私文書罪，判郭姓男子2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，郭姓男子去年9月4日收看「蘭庭國際」臉書直播時，明知財力不足，仍向連千毅下標訂購CURREN型號S24 、S32的手錶各1支，合計1萬2650元，但郭卻利用手機修圖軟體處理，偽造已經匯款的單據，再傳送給蘭庭國際的潘姓員工，害潘以為已付款，便將2支手錶出貨寄給郭姓男子。

潘姓員工後來查詢公司帳戶的交易明細，才發現根本沒有郭姓男子的那筆匯款，驚覺遭到詐騙，便報案提告。

郭姓男子到案後，承認用造假匯款證明的方式詐得手錶；法官認定已犯偽造準私文書罪、詐欺取財罪，從重以偽造準私文書罪來論處，考量郭雖然有認罪，但經過偵、審程序，遲遲沒跟蘭庭國際公司尋求和解，判2月徒刑，得易科罰金。

至於郭姓男子詐得CURREN牌子的S24 、S32手錶，也都宣告沒收。

連千毅遭控引發高雄直播主之亂，高雄地院上月29日依組織、槍砲等罪分別判他7年徒刑、1年徒刑得易科罰金、拘役55日，他也獲450萬元交保，並稱將先休息，再考慮是否復出直播。

直播主連千毅（中）去年在臉書直播拍賣，遭郭姓買家涉詐騙得手2支手錶。圖與本案無關。記者林伯驊／翻攝
直播主連千毅（中）去年在臉書直播拍賣，遭郭姓買家涉詐騙得手2支手錶。圖與本案無關。記者林伯驊／翻攝

直播主 連千毅

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