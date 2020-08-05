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民宿竄改住宿日申請國旅補助 被判拘役50天
彰化縣某民宿去年因參與擴大國旅秋冬住宿優惠活動，原是周日到周五住宿才有每房一千元補助，但陳姓客人是周六入住，民宿業者將入住時間竄改為隔天周日被查獲，彰化地方法院依詐欺罪判處民宿馬姓負責人拘役50天。
陳姓遊客是去年9月7日攜家人到民宿住宿，但民宿業者卻將其住宿時間登記為8日周日，以此住宿明細資料向縣府申請補助；但陳姓遊客在10月要投宿其他民宿用國旅補助方案時，發現其補助額度已使用，而向縣府陳情查辦。
不過馬姓業者在檢方偵辦時曾辯稱，因周日到周五才有一千元補助，是應客人請求才會將入宿時間改為8日周日，也有退一千元給客人，不過陳姓遊客否認有要求業者改入住時間及收到一千元住宿補助。
彰化地方法院以業者登載不實入宿日期以詐領旅遊補助，依詐欺取財未遂罪將馬姓負責人判處拘役50日，若易科罰金需罰5萬元。
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