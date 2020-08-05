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華南王子裝GPS判拘役 高院：吳欣盈私人行蹤被迫揭露
華南銀行副董事長林知延因在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，台灣高等法院更一審今依共同犯竊錄非公開活動罪判他拘役15日，得易科罰金定讞。合議庭在判決中直指GPS追蹤器所竊錄的，是他人「非公開之活動」，也就是身體形式上雖為獨處狀態，但心理上保有隱私的獨處狀態已遭破壞殆盡。
高院更一審表示，GPS 定位追蹤器可連續全天候不間斷追蹤他人車輛行駛路徑、停止地點，鉅細靡遺長期掌握他人行蹤，這種看似瑣碎、微不足道的活動資訊，經由「拖網式監控」大量地蒐集、比對定位資料，個別活動之的積累集合將產生內在關連，私人行蹤「點、線、面」遭天羅地網般被迫揭露。
更一審舉美國法院近年針對類似案件所採取的「馬賽克理論（mosaic theory）」為例，馬賽克拼圖乍看之下微不足道、瑣碎的圖案，拼聚在一起後就會呈現一個寬廣、全面的圖像。經由科技設備對他人進行長期且密集的資訊監視與紀錄，他人身體「形式上」雖為獨處狀態，但心理上保有隱私的獨處狀態已遭破壞殆盡。
吳欣盈使用的座車雖是公司車，更一審認為藉由車廂的遮蔽、車行隱沒於車流，客觀上得以避開人群注目，確保日常活動的隱密性，仍有「合理隱密性期待」。而林知延因婚姻危機意識和不安全感而委託徵信業者在車上裝GPS，已逾越必要性及比例原則，沒有法律正當性。
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