酒後到看守所會客 警勸勿酒駕他仍執意騎車被判6個月

嘉義縣鹿草鄉洪姓男子，日前酒後到嘉義看守所探望友人，因洪一身酒氣、又超過會客時間，與所方發生爭執，員警到場處理時，建議他搭計程車回家，不料洪仍執意騎車，經員警取締酒測值達每公升1.34毫克，依公共危險罪移送法辦，法官認為洪為累犯、警勸不聽，判刑6個月，如易科罰金要罰18萬元。

洪姓男子今年3月2日下午4時許，一身酒氣進入嘉義看守所，向所方表示要會見朋友，看守所管理員見他面帶酒容、步態蹣跚，告知已超過面會時間，而且酒醉也不適合會客、勸導他離開，因洪男堅持要會客與管理員爭執，所方立即報警處理。

員警到場聞到洪男身上酒味極重、勸導他離開，同時提醒不可酒駕，可協助聯絡家屬、代叫計程車，洪男作勢打電話、向警方表示會請友人來載，員警雖半信半疑，又在看守所外陪洪男、勸導多時才離開。

判決書指出，員警離開10分鐘後、在該路段巡邏，又發現洪男騎機車、一路搖晃，員警在後方尾隨，當洪到達某商店前停車，才上前攔查、請洪喝水漱口酒測，酒測值高達1.34毫克，依公共危險現行犯逮捕。

洪雖向法官辯稱，他進入該商店有喝啤酒，喝酒後員警才攔查，法官參閱看守所監視器、警車行車紀錄器，認定洪辯詞不足採信、酒駕明確、又是累犯，這次不聽員警勸阻、執意違法，依法懲戒。

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