拿工業用礬粉、銨粉加工海帶 夫妻檔各判1年刑定讞

潘桂連、陳來滿夫妻拿工業用的碳酸鈉、銨明礬、碳酸氫銨、保險粉加在海帶卷、海帶結、海帶絲和海茸的乾貨原料上加工，獲利761萬餘元。高雄地檢署2015年指揮警察、衛生局人員至加工廠稽查，查獲非食品級添加物。高院高雄分院更一審依食品安全衛生管理法判潘姓夫妻各1年徒刑、各併科90萬罰金，各沒收未扣案的380萬犯罪所得，最高法院駁回上訴定讞。

潘姓夫妻共同經營佳君蔬果行，檢方指控夫妻倆自2002年起在高雄鳳山、大樹的工廠加工海帶，卻將工業級的碳酸鈉、銨明礬、碳酸氫銨、低亞硫酸鈉、冰醋酸加入海帶捲等食品，再將產品賣給高雄市鳳農市場等地的攤商，至2015年3月19日，約有519萬1千台斤被民眾吃下肚。

檢方當時向法院聲請羈押，高雄地院以兩人已坦承犯案，無羈押必要，駁回聲請，兩人返家後，隔天竟繼續販售黑心海帶。兩人向檢察官表示也吃自家海帶，但坦承自吃的海帶「只泡一下」，要賣的海帶泡半天才出售。

原本潘姓夫妻二審時獲判無罪，最高法院認為「可供人食用」的食品添加物才能依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」判定是否符合規定，若非可供食用者（例如工業用原、物料），就不能依這標準來判定。

最高院指出，碳酸鈉、銨明礬、碳酸氫銨、低亞硫酸鈉及冰醋酸雖為「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」正面表列的食品添加物，但潘買的是「工業級」原料，外包裝更有斗大的「危險」、「禁止用於食品」、「禁止用於食品 FOR INDUSTRIAL USE ONLY」等字樣，因此撤銷、發回更審。