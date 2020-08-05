台南市衛生局長被爆不倫 局裡人透露：傳了兩三年了

周刊今天爆出台南市衛生局局長陳怡與女祕書疑似不倫，當事人矢口否認，但據局內人員表示，兩人之間早就傳得沸沸揚揚，女方並因此離婚，但從兩年前爆出此事後，局長與女祕書並未避嫌，至今兩人仍是同進同出，女祕書的工作也沒有變動。

陳怡被周刊爆出與鄭姓女祕書在車上有鹹溼對話，鄭女曾姓前夫並在2017年控告陳怡妨害家庭，但因檢方找不到兩人性行為的證據，刑事部分不起訴，而曾男民事求償200萬元部分，目前還在審理中。

陳怡與鄭女今天仍然照常上班，但都沒有在辦公室內，媒體無法問到兩人的說法，但陳怡發出聲明否認與女祕書有染。

局內人員透露，陳怡過去擔任台南市立醫院副院長時，就與鄭女共事，2017年轉任衛生局局長，又將鄭女帶到衛生局擔任祕書，陳平日的相關行程都是由鄭負責，鄭也經常陪同陳怡跑行程。

兩人雖然否認不倫，但根據周刊取得的資料，鄭女車上的行車紀錄器有錄到兩人之間的鹹溼對話，而陳怡在庭訊上表示兩人並沒有性行為，錄音中雖然有呻吟聲，但他只是觀看鄭女手淫。

局內人員表示，其實相關傳聞很多，「傳了兩三年了，沒想到媒體現在才爆出來」，局內還因此分為兩派，一派與鄭女交好，眾星拱月，一派則不以為然。