台南市衛生局長陷不倫 黃偉哲也跟著陷兩難

台南市衛生局長陳怡被周刊爆出不倫，與鄭姓女祕書在車上有鹹溼對話，妨害家庭部分去年不起訴，但鄭女曾姓前夫民事求償200萬元的官司，目前還在審理中，台南市長黃偉哲今天被問到此案語氣無奈。

據了解，陳怡妨害家庭部分不起訴，主要是雖然有鹹溼對話，但是沒有兩人性行為的證據，不過陳怡在庭訊上曾坦承「有看著她自慰」。

媒體詢問黃偉哲「局處首長看著貼身祕書自慰，是否有違道德，首長的任用是否應有更高的道德標準？」他表示，「是要有，但也不能道德綁架」

黃偉哲表示，政務官如果涉及刑事，一審判決有罪自然就該去職，但陳怡的案子目前妨害家庭的部分已經不起訴，未來如果民事判賠，可以再來討論是否可以要求去職。

黃偉哲受訪時還表示，每次職務交接就會有檢舉，之前就曾聽說此事，並暗指陳怡被檢舉的不只這一件。

陳怡在2017年由當時市長賴清德拔擢為局長，之後曾因座車公器私用遭到檢調調查，但後來不了了之，一度傳出他與當時衛生局林姓副局長交惡，林事後並被調離衛生局。

而陳怡之前曾任台南市立醫院副院長，該院是由秀傳醫院體系經營，為了持續向市府租用，卯足勁爭取，而其間的傳聞不斷，秀傳也在2018年順利取得續經營權，各方一直認為陳怡背後有秀傳支持的力量。