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性侵犯稱父親染新冠肺炎死亡 印度男聲請回鄉法官沒准

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

印度籍男子辛修伯在台灣犯下性侵害案，被限制出境，他聲請暫時解除限制出境處分，稱父親在故鄉染新冠肺炎過世，想回故鄉辦理後事，台北地院認為，他所提聲請雖為人道請求，但仍有可能滯外不歸、逃避刑罰，裁定駁回。

印度是全球新冠肺炎的「重災區」之一，至昨天晚間為止，累計確診病例187萬例，死亡人數則逼近4萬人。

辛修伯(SINDHI SHOEB ANWERBHAI)聲請說，台北地檢署今年3月3日限制他出境、出海8月，後來以乘機猥褻、強制性交罪起訴他，不過，他的父親上月6日因感染新型冠狀病毒過世，想返鄉協助處理父親後事，辦完事就回來。

辛修伯表示，他在偵查中多次往返台灣、印度，都遵期出庭，且在台灣有良好正職、金融帳戶、女友等，願意提供擔保，希望法院從今天開始到下月3日，暫時解除他的限制出境處分。

但裁定指出，辛修伯不認罪，根據被害人指述，他犯罪嫌疑重大，且性侵案件已排庭期在下月8日進行準備程序、整理爭點，後續案情有待調查與釐清。

法官認為，辛修伯是印度籍，他聲請暫時解禁回國辦父親後事，雖為人道請求，但若判決有罪，他可能規避刑罰，造成國家刑罰權不能實現；辛修伯的主要家人、親屬都在印度，他有逃避審判、棄保滯外不歸的可能性，裁定駁回聲請。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

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