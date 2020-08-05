台南市衛生局局長爆不倫 一家五口都是醫師曾讓人羨

台南市衛生局局長陳怡被周刊爆出不倫，陳怡是心臟內科醫師，在台南市立醫院副院長任內時，被當時的台南市長賴清德拔擢為衛生局局長，其妻為現任的郭綜合醫院院長，三名兒子也都是醫師，看似完美的家庭，卻被爆出不倫，讓大家都相當驚訝。

郭綜合醫院昨天才剛舉辦新任院長鄭雅敏的新任儀式，相隔一天馬上有周刊爆出鄭的丈夫陳怡的不倫，讓女方情何以堪。

鄭雅敏是婦產科醫師，之前是成大一般婦產科主任，被借調到合作醫院郭綜合醫院擔任院長，昨天才剛上任。昨天的就職典禮，陳怡也有到現場，據悉兩人是台大醫學院的同學，都相當優秀。