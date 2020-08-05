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多次潛入金庫「大撈一筆」 超商神鬼店員「賊影」現蹤

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市邱姓超商男店員多次趁沒人注意時，潛入店內金庫「大撈一筆」，漸漸食髓知味，作風也越來越大膽，有次甚至謊稱店內收銀機「500元現鈔不夠」，從收銀機拿出3000元入庫兌換，卻換出「一大疊」500元鈔票，一來一回，這些錢就被他中飽私囊。橋頭地院依業務侵占罪3罪，判他應執行有期徒刑10月，得易科罰金，緩刑3年，可上訴。

起訴指出，33歲邱男從去年7月中旬開始在知名連鎖超商任職，平日負責櫃台收銀、商品補貨。沒想到，邱男到職才短短3個月就起賊心，先是利用值班時間「開金庫」，明目張膽從庫中拿出1萬元現鈔侵吞為己有，隔沒幾天又故技重施，同樣再把1萬元弄到手。

邱男越偷越大膽，隔月索性謊稱櫃台收銀機中，面額500元鈔票不夠，直接拿收銀機中3張千元大鈔進金庫，換出一疊500元現鈔後，偷天換日把7000元侵吞入袋。店裡其他店員發覺越來越不對勁，金庫內結算投庫單一直跟結算現金對不起來，報告店長調監視器，才讓邱男賊影現蹤。

監視器畫面罪證確鑿，邱男坦承犯行。橋頭地院認為，邱身為店員，卻不知謹守分際、盡忠職守，反而利用職務之便侵吞業務款項，相當不應該；但念在他坦承犯行、與店長達成和解，並償還侵占的2萬7000元款項，承審法官依業務侵占罪3罪，判他應執行10月徒刑，得易科罰金30萬元，緩刑3年，得向指定機關服130小時義務勞務，可上訴。

高雄市邱姓超商男店員多次趁沒人注意時，潛入店內金庫「大撈一筆」，遭橋頭地院依業務侵占罪3罪，判他應執行10月徒刑，得易科罰金30萬元，緩刑3年。記者賴郁薇／攝影
高雄市邱姓超商男店員多次趁沒人注意時，潛入店內金庫「大撈一筆」，遭橋頭地院依業務侵占罪3罪，判他應執行10月徒刑，得易科罰金30萬元，緩刑3年。記者賴郁薇／攝影

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