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台科大電資學院院長以假發票詐領6萬元補助款 獲緩起訴
台灣科技大學電資學院院長楊成發，於2008年參與內政部研究計畫時，指示洪姓助理以假發票詐領補助費6萬元，作為支出研究生等費用。台北地檢署認定涉偽造文書、詐欺罪，考量兩人坦承犯行且繳回不法所得，今給予緩起訴處分，期間1年，楊、洪各須支付公庫10萬元、3萬元。
據了解，本案是2012年爆發的大專院校教授涉挪用國科會補助款弊案之一。當年檢調全面清查國科會計畫，發現多位教授以無關實際支出的發票來報銷國科會計劃中所使用的研究經費，各地檢署陸續起訴、偵辦中。
調查局查出，楊成發於2008年、2009年協同其他教授參與內政部建築管理研究所的研究計畫案時，以假發票詐領補助費6萬元，依偽造文書、詐欺罪嫌將楊及洪姓女助理移送偵辦。
楊、洪女等2人在庭訊中坦承犯行，供稱款項用於研究生的車馬費、研究費，表示非常後悔，檢方考量兩人無前科，一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分。
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