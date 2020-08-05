韓國第一大眼用藥廠簽約 生科老闆內線交易買股遭起訴

上櫃公司永昕（4726）宣布與韓國眼用藥廠簽約前，上峰生物科技公司負責人許長山在公布重訊前買永昕股票，事後再逐一出售，獲利212萬元，而Hermon全球公司負責人施養廉也買股但虧錢，台北地檢署調查後，今依違反證交法內線交易罪起訴兩人。

檢方調查，2018年10月4日，永昕生物醫藥公司發布重大訊息，表示接獲韓國上市公司SCD（KOSDAQ：000250）開發Eylea生物相似藥三期臨床試驗及後續上市代工大單，雙方簽署CDMO代工合約。

SCD年是韓國本土第一大的眼用藥廠，其產品外銷至全球30多個國家，年營收約45億元台幣，近年SCD積極投入生物藥品開發，Eylea是首個開發案，適應症為黃斑部病變。

許長山於2017年間因仲介幫永昕生物醫藥取得這項大單，簽署保密條款收上千萬元佣金，知道成功消息後，於2018年7至9月間，先購入25張股票，再購入584張股票，共609張，在重訊公布後，全數賣出，獲利212萬元。

許長山與施養廉熟識，施知悉內線消息後，於2018年7至8月間也購買45張股票，但因為售出時間較晚，扣除證所稅後是負數，因此小虧一場。