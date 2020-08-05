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83歲胞兄飆粗話 弟頂嘴「我老母不就是你老母」再被毆
83歲的吳姓老翁與胞弟不睦，去年在台中市北屯區景美巷公園內，兩人又發生口角，吳以不雅字辱罵胞弟，聽見胞弟回稱「我老母不就是你老母」，再持拐杖毆打胞弟頭部，並推倒在地，致胞弟受傷，經胞弟提告，台中地院依傷害罪將吳姓老翁判處拘役45日，得易科罰金。
法官審酌，兄弟本應相親相愛，兄友弟恭，吳卻對自己親弟弟施以肢體暴力，肇生兄弟間的骨肉相殘人倫悲劇，造成胞弟受傷，犯後未有悔意，偵審屢次勸和解，仍因陳年舊事，心存芥蒂，毫無兄弟情可言，因此將無判處拘役。
判決書指出，吳姓老翁與胞弟（獲不起訴處分）因陳年家事糾紛，雙方相處不睦，吳於去年8月4日上午，在中市北屯區景美巷公園內，又因細故起口角，吳手持拐杖，自胞弟背毆打胞弟頭部，並將胞弟推倒在地，以腳將胞弟壓倒在地，致胞弟頭部受有撕裂傷、雙手多處擦挫傷。
吳姓老翁否認傷害犯行，辯稱「胞弟拿球棒打我，我才會用拐杖頂回去，拐杖還頂到斷掉了，我跟他要以前爸爸過世的錢，他不給我，還笑我跛腳，所以發生衝突」。
胞弟證稱「當天我去公園散步，哥哥也去散步，他看到我就罵Ｘ你老母、老ＸＸ（台語），我就回：我老母不就是你老母，然後他就拿拐杖打我後腦勺，從我頭上打下去，我倒下還繼續踹我的手」。法官認吳姓老翁狡辯，傷害胞弟犯行足以認定。
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