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台南衛生局長被爆不倫戀 陳怡：全非事實

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市衛生局長陳怡傳出與女秘書不倫戀，遭秘書前夫求償200萬元。陳怡除在電話中向媒體表示，所控為片面之詞，全非真實，也透過友人說明，婚外情全子虛烏有，已委請律師維護自己的權益，請外界不要妄加揣測。

陳怡的友人林美良表示，陳怡強調自己沒有婚外情，媒體所載內容都是女秘書前夫片面曲解；另陳怡已經委請律師處理，其中刑事部分不起訴，民事部分審理中。林美良強調，沒有就是沒有，都不是真的。

林美良說，陳怡除辦公以外也有行程要跑，秘書也是會載局長跑行程，但行程結束後，陳怡都會自己坐計程車回家，不是秘書載他回家。林美良說，公道自在人心，秘書離婚後自己帶兩名孩子。

陳怡原為台南醫院副院長，賴清德擔任台南市長期間，延攬為衛生局長，黃偉哲當選台南市長後，繼續留用。陳怡的妻子是成大婦產科名醫鄭雅敏，昨天才接任郭綜合醫院院長，3名兒子都是醫生。

台南市衛生局長陳怡被爆婚外情。圖／取自衛生局網頁
台南市衛生局長陳怡被爆婚外情。圖／取自衛生局網頁

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