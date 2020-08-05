知名剪刀廠富美老董 替陸吸收我國高官未遂遭起訴

彰化老字號「富美剪刀五金工廠」董事長黃炯墩自2000年赴大陸寧波設廠，為求經商便利，陸續帶3名現、退役軍人、調查局、國安局人員赴陸與寧波國安局官員餐敘，事後得以辦妥退稅3萬5千人民幣。台北地檢署認定3人拒絕與對岸官員合作，今依違反國安法發展組織未遂罪起訴黃。

「富美剪刀」1950年由黃炯墩的父親創立，早年經營雜貨生意的黃父，受限於國共內戰後中國大陸切斷供應剪刀商品，黃父因而興起自己做剪刀的念頭，成為台灣製造各式剪刀專業工廠，號稱百分百使用日本高級不鏽鋼材，加上幾十年來代工日本、美、英、德、巴西、伊朗等國的經驗，成為世界知名品牌。

檢方調查，黃炯墩2000年赴大陸寧波成立寧波富美公司，為求經商便利與當地高官熟識，被要求牽線認識台灣軍警調相關人員，並把他們引薦至大陸會面，還被要求蒐集民進黨、法輪功等資訊。

檢方查出，黃拉攏的對象是李繼該、閻建軍及一名現役國安局李姓官員。李繼該早年（1950年至1982年）於調查局服務，之後2011年自立法院參事（12職等）退休；閻建軍2011年2月1日自空軍指揮參謀學院院長少將一職退役。

黃趁李、閻於2011年、2012年赴寧波旅遊時，擔任地陪招待遊玩，藉此安排與大陸官員飯局，包括寧波國安局黃國華處長、紀處、胡哲（小胡）、北崙區台辦官員余主任、張恆健（張秘書），其中陸方人員在飯局裡暗示雙方可繼續交流、合作、聯繫。

但兩人聽明白言下之意，都拒絕再與陸方人員聯絡。2012年間，黃返台在一場飯局認識國安局李姓官員，當場極力拉攏李男與對岸聯繫，並透露自己可以傳遞訊息，且在車上表明自己來台蒐集法輪功情資。

檢方查出，黃因此順利完成延宕已久的進出口退稅流程，共計退得3萬5千元人民幣，但黃並無實際交付資料。據了解，黃炯墩到案時，坦承幫大陸發展組織，但沒有收對方資金，他只是為了在當地能順利做生意，才鋌而走險。