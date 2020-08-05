打死人推說是幫警察 女律師辯護：狗咬我也不會殺狗！

男子黃騰羿4年前開車行經桃園市桃園區，看到警察正在處理沿途砸車的楊姓商人，交通因管制而打結；黃火大，氣得下車、拿球棒朝楊的頭和身體揮打，楊被毆致死。桃園地院依殺人罪判黃17年徒刑，褫奪公權8年。台灣高等法院今辯論終結，黃強調因看到「6、7個警察搞不定」，楊還打警察才下車，沒有殺人或重傷害犯意。

黃的女律師辯護，指沒道理下車就要打死人，「就算狗咬我，我也不會殺狗」，希望罰所當罰。

黃騰羿（30歲）有公共危險、傷害等暴力型前科。2016年7月9日下午4點多，上身赤裸的楊姓商人（36歲）拿鐵棒，沿著同安街砸停在路邊的車輛，警方淨空道路處理。

黃不滿行車動線受阻，又覺得警察的處理方式「沒效」，拿出球棒上前，楊則高舉手中的鐵棒示威。黃揮擊數下，楊被打倒，他仍不罷手、繼續攻擊。楊因左枕骨顱底骨折併左後顱窩硬腦膜血腫、左小腦向上經天幕及扁桃體疝脫等傷害，送醫後仍於7月16日晚間死亡。

黃騰羿不否認揮打，但辯無殺人之意，稱楊當時在砸車還打警察，一時脾氣上來就打對方，「我沒有想那麼多」。黃說，目的只是要讓揮舞鐵棒的楊停止攻擊舉動，出發點不是惡意。

唐姓警員在一審時證稱，黃打楊的頭好幾下，「還記得其中有一下是正中楊的後腦正中間，非常大力」。他說，看到打下去的時候還嚇一跳，想說「這麼大一下一定會出事」，楊倒地後開始哀嚎，嘴巴裡說一些語意不清的話。桃院認為，黃不斷說是看警員遭楊攻擊才會下車幫忙，但監視器畫面顯示警員已經淨空現場，黃不顧警員攔阻執意進入現場，下手之狠已超出合理限度，「幫忙警察」只是卸責之詞。

高院去年開庭時，楊的妻子向法官訴苦黃未曾道歉，直到一審判決前才想花錢息事寧人，家人被騷擾。

高院今辯論，因檢方依重傷害致死罪起訴，而原審依殺人罪判刑，審判長詢問黃騰羿有何意見？他答和對方無冤無仇，只是「普通傷害」。黃說，當時看到楊姓男子打警察，心想「怎麼那麼誇張！」，而現場的警察卻搞不定，因此才下車，「交通堵塞」只是讓他發火的原因之一；因場面混亂，他沒刻意要打哪裡。

黃在法庭上「唸稿」，指被害人死亡為始料未及，他感到十分遺憾與抱歉，願致上十二萬分的歉意，但也希望法官明察。

不過被害家屬今未出庭，告訴代理人則批黃騰羿在一審準備程序時就坦承「看到楊想要起來就繼續打」，換句話說就是想把對方打到起不來，警察也證述黃的第一棒就是重擊，不是「揮一下」，希望高院還家屬公道。