華南王子裝GPS跟拍新光公主 更一審判拘役15日定讞

華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害祕密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者。台灣高等法院更一審今依共同犯竊錄非公開活動罪判林、劉拘役15日，徵信業者李榮全拘役20日，皆得易科罰金定讞。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就生摩擦，林知延對婚姻不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。徵信業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監後，起疑，檢查發現GPS，報警處理。

台北地院認為林取得老婆的行程資訊，屬公開性質，判4人無罪；高等法院前審改依妨害秘密罪判林、劉拘役20日，兩名徵信業者各30、50日，皆得易科罰金。但最高法院撤銷、發回更審。

更一審開庭時，律師林春榮主張警方對案件的分析資料沒有證據能力，且GPS軌跡資料沒有列印人員簽名，與文書要件不符。劉宗欣表示，這軌跡資料是警察在電腦列印，非扣案證物。徵信業者李榮全的律師陳威駿表示，GPS軌跡資料是警察到林姓女被告家中搜索時，向林女要帳號密碼，將資料下載在警方的隨身碟，再帶回警局列印，認為這是「警察事後生產的資料」。

林懷疑妻子出軌，訴請離婚。林稱2013年8月間發現吳欣盈曾在7月5日與全球青年領袖論壇的友人聚會中，與一男子拍攝親密照片，妻子承認兩人曾共赴柬埔寨、英國、義大利等國旅行，也曾在波士頓、緬甸會面。吳欣盈則反駁，兩人的合照是多名友人玩笑、起鬨下拍攝，她當時正為人工受孕調養身心，絕沒有外遇。