華南王子裝GPS跟拍新光公主 更一審判拘役15日定讞
華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害祕密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者。台灣高等法院更一審今依共同犯竊錄非公開活動罪判林、劉拘役15日，徵信業者李榮全拘役20日，皆得易科罰金定讞。
林知延、吳欣盈2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就生摩擦，林知延對婚姻不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。徵信業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監後，起疑，檢查發現GPS，報警處理。
台北地院認為林取得老婆的行程資訊，屬公開性質，判4人無罪；高等法院前審改依妨害秘密罪判林、劉拘役20日，兩名徵信業者各30、50日，皆得易科罰金。但最高法院撤銷、發回更審。
更一審開庭時，律師林春榮主張警方對案件的分析資料沒有證據能力，且GPS軌跡資料沒有列印人員簽名，與文書要件不符。劉宗欣表示，這軌跡資料是警察在電腦列印，非扣案證物。徵信業者李榮全的律師陳威駿表示，GPS軌跡資料是警察到林姓女被告家中搜索時，向林女要帳號密碼，將資料下載在警方的隨身碟，再帶回警局列印，認為這是「警察事後生產的資料」。
林懷疑妻子出軌，訴請離婚。林稱2013年8月間發現吳欣盈曾在7月5日與全球青年領袖論壇的友人聚會中，與一男子拍攝親密照片，妻子承認兩人曾共赴柬埔寨、英國、義大利等國旅行，也曾在波士頓、緬甸會面。吳欣盈則反駁，兩人的合照是多名友人玩笑、起鬨下拍攝，她當時正為人工受孕調養身心，絕沒有外遇。
高院民事庭認為，吳欣盈在歐洲與男子拍攝臉頰碰觸、彼此親吻的照片，也自陳對對方有好感，已超越一般男女交誼範圍，難怪林會強烈懷疑兩人關係，去年1月9日准許離婚。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言