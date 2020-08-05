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南市衛生局長爆婚外情 黃偉哲：下班的事...待司法調查
台南市政府衛生局長陳怡被周刊爆出與已婚女秘書發生外遇，並被露到疑似車震等行為，女秘書的丈夫已提告，台南市長黃偉哲今天被媒體詢問此事時表示，事前完全沒有接到相關訊息，完全不了解，但事實上人事異動時常接到檢舉信，這只是其中之一，由於該事件已進入司法程序，完全尊重司法審理。
黃偉哲說，不認識當事人女主角的先生不認識，他跟小內閣的閣員，只有做公務上的接觸，基本上，也是尊重，那只要上班時間表現好，那下班時間，也不能夠要求別人做什麼事情，基本上還是尊重司法的審理，司法的審理結果之後，再做處理。
黃偉哲有點暗指地說，事實上，當官的，只要人事有異動，就常常有一堆檢舉信，這只是其中之一，那既然已經進入司法程序，不管是刑事或民事，我就尊重法院的審理，然後一切等法院審理的結果之後，會再做處理。
媒體問，針對這些事情會不會快刀斬亂麻處置？黃偉哲說，等事情真相釐清之後，再做處理會比較好，覺得當事人也必須給人家一些空間，尤其有時候有些事是無罪推定，等法院把事實真相整個釐清之後，再做相關的處理比較好。
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