台南市衛生局長傳與女秘書不倫戀 遭提告求償200萬元

台南市衛生局長陳怡被控2017年10月13日晚間與鄭姓已婚女秘書傳出不倫，鄭姓女秘書丈夫以行車記錄器錄下對話，包含呻吟聲及鹹濕對話等，鄭夫怒告通姦罪，檢方勘驗錄音內容除了呻吟聲外，並無疑似性交或口交聲響，認兩人互動雖有異常，但罪嫌不足，不起訴。另鄭夫心有不甘提侵害配偶權，求償200萬元，正由台南地院審理中。

據調查，當天鄭女開車載陳怡外出，停在仁德區台86東西快速道路橋下便道，兩人閒話家常後，愈說愈露骨，對話也愈來愈鹹濕，沒多久後車內隱約傳出呻吟聲，期間兩人對話及其聲響全遭行車記錄器側錄，成了鄭夫提告的關鍵證物。

鄭夫事後檢視錄音檔怒火中燒，暗中請來徵信社跟監，發現妻子晚歸，除了陪局長應酬，還多次溜進局長家裡久留，但蒐證多時，未有進一步證據。鄭姓女秘書及丈夫因此事多次大吵，於2018年3月協商離婚後，曾不滿婚姻權因陳怡破裂，提告陳、前妻妨害家庭。

經檢方勘驗錄音內容，除呻吟聲外，並無疑似性交或口交聲響，車子再次發動後，也沒有其他人體挪位的聲音，無法證明兩人有發生性交或口交，雖兩人互動雖有異常，但難以通姦罪相繩，罪嫌不足，不起訴。