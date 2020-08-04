行政執行署聯合拍賣 進帳7109萬元
法務部行政執行署各分署今天同步舉辦123聯合拍賣會，拍定金額總計達新台幣7109萬餘元。
行政執行署發布新聞稿指出，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情緩解，各分署先前暫停處理的動產拍賣將陸續恢復正常。
新聞稿提到，這次拍賣動產包括汽車、股票、藍寶石男戒、地墊、隨行電風扇、護貝機、法式餐具及運動鞋等拍定金額合計261萬2166元；不動產拍賣部分，各分署拍定金額總計為6848萬餘元。
台北分署表示，變賣日前專案執行違規攤商欠費大戶所查封的生活雜貨及服飾等，其中200元起的手推車14台完銷，短袖圓領T恤1400多件全數賣出。今天總計動產及不動產拍定金額合計為3090萬餘元。
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