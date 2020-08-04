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台母女剝削女移工6年全無休假 不顧她穆斯林還得清狗便

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

施婦和陳姓女兒聘用印尼女移工照顧家人，實際上卻要她到公司上班、充當保母，還不顧她身為穆斯林，要求清理狗大小便，檢方依違反人口販運防制條例起訴這對母女。記者曾健祐／攝影
施婦和陳姓女兒聘用印尼女移工照顧家人，實際上卻要她到公司上班、充當保母，還不顧她身為穆斯林，要求清理狗大小便，檢方依違反人口販運防制條例起訴這對母女。記者曾健祐／攝影
陳姓婦人與施姓女兒以照顧家人為由聘用1名印尼籍女移工，卻要她到公司上班、周末當保母，不顧她身為穆斯林要求替寵物狗清理大小便。6年多來女移工無任何休假，每月1萬5000多元低薪還常遭苛扣，她忍無可忍傳遞求救紙條出去才曝光，檢方依違反人口販運防制條例起訴這對母女。

檢警調查，陳婦（60歲）和施姓女兒（38歲）2012年8月16日以照顧陳母為由，透過仲介聘用印尼籍女移工。

陳、施待移工一來就扣下她護照、居留證及存摺，還要求不准用手機，命她周一至周五得在施經營的公司上班，六、日還得到施住家當保母照顧小孩、打掃及洗衣，甚至不顧對方身為穆斯林，其教義中視豬、狗為不潔之物，還要她替家裡養的狗清理大小便、幫狗洗澡。

檢方查出，陳、施命她每天工時達15至17小時，全年都無休假，每月薪資僅依最低1萬5840元。施還不肯給付她現金，藉口有將月薪匯進戶頭，直到2015年5月她工作期滿想回印尼，施卻苛扣她17萬多元薪資，命她回台繼續工作。

後來女移工就連手機也被沒收，持續被施、陳命令全日上班、充當保母及清潔工，每隔2、3個月才能和印尼的家人取得聯繫。起初她為了寄薪水回國，雖在台遭長期剝削仍咬牙苦忍6年多，2018年忍無可忍才趁出去丟垃圾時，把求救紙條遞給同鄉移工，後經基隆警方獲報全案才曝光。

檢方訊時，施、陳僅坦承包括以看護名義聘用移工，實際上卻要她去公司上班、當家庭幫傭，以及每天從早上7點工作至晚上9點，沒有固定匯薪水到她戶頭等部分，均否認人口販運勞力剝削犯行，辯稱是女移工自己把印章相關帳戶交給她保管。

另仲介人員也證稱，曾到移工工作地，卻從未看過她照顧陳的媽媽；勞動力發展署事後也接獲女移工申訴，表示她遭限制通訊自由、無休假、遭扣留證件等。

檢方並根據相關薪資、存摺資料，認定施、陳聘用女移工讓她從事勞動與報酬顯不相當之事，依違反人口販運防制法32條第2項之意圖營利、利用不當債務拘束、他人難以求助之處境，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作罪嫌偵結起訴2人。

移工 印尼

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