人咧？朱雪璋斷人腳筋判6年潛逃通緝40年 竟聲請再審

斷人腳筋的朱雪璋被依重傷未遂罪判刑6年定讞，他企圖搭機離台遭攔，自此失聯而遭通緝，但他委託律師聲請再審。台灣高等法院今開訊問庭，朱未現身。圖／聯合報系資料照片 正心道場空手道館負責人朱雪璋不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁，設局邀約比武，暗中找黑衣人埋伏砍人，朱拿刀具砍擊已跪在地上的王毓霖左肩、背部和左小腿，王左腓長肌斷裂。朱被依重傷未遂罪判刑6年定讞，他企圖搭機離台遭攔，自此失聯而遭通緝，但他委託律師聲請再審；台灣高等法院今開訊問庭，但朱未現身。

高院表示，朱一旦出庭，將予以逮捕。

朱雪璋與妻子吳佩樺同住道場樓上，因王毓霖和蔡櫂全2016年1月間在正心道場前拍攝挖鼻孔、比中指的照片，朱認為是挑釁，當年2月16日以「切磋武藝」之名邀兩人來到道場。道場秘書朱家瑩先拿襪子套住朝道場拍攝的監視器鏡頭，朱雪璋糾集一票人到道場助陣。

當王毓霖、蔡櫂全和朋友、武術裁判抵達時，只有王、蔡和武術裁判詹前賢獲准進入，但3人才進門，朱雪璋看到王毓霖拿手機直播，隨即指示夥伴奪機，朱妻吳佩樺呼喊十多名在逃生門外等待的同夥入內，王等3人遭襲。

當警車與救護車抵達時，施暴的十多人循原路離去，直到晚間11點5分，朱雪璋才開啟道場大門讓人救助。朱雪璋聲稱當天是3對3比武，後來有他不認識的黑衣人衝進道館，他出手是為了「保護妻小」，屬於正當防衛，至於刀械則是王毓霖帶去的，指王持刀不慎砍到自己，還反控王毓霖也攻擊他。

最高法院認為，高院就朱雪璋如何基於重傷害故意拿刀砍王毓霖已逐一說明，朱的辯詞不足採信，因上訴三審不符合法定要件，今年5月20日駁回上訴。朱在判刑定讞後，隔天試圖出境，因未向檢方報到，北檢5月28日發布通緝，通緝期限40年。

7月間朱雪璋委託律師向高院聲請再審，聲請狀上還有朱的印章，依程序須開庭聽取當事人意見，高院定今天下午3點20分開訊問庭，但朱沒出現。