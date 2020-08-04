檢察官喝花酒？新北檢調逮司法黃牛兄弟檔
曾擔任法院法警、書記官的李姓兄弟，去年在台北開了一間法律事務所後，對外打著高等法院法官和高檢署檢察官的名號招搖撞騙。他們誆稱有辦法替民眾解決訴訟問題，一方面收高額律師費、接受花酒招待，一方面又以打點法官名義收錢，不法所得逾400萬元；新北檢調前往李姓兄弟住處、辦公室等6處地點搜索，全案朝詐欺、違反律師法偵辦中。
調查人員指出，法律事務所與律師事務所名稱雖然相似，但性質上有很大的差別，前者多半是替民眾處理土地過戶、贈與或遺產分配等非訟事務，只要代書資格即可，後者則是替民眾處理訴訟官司，一定要有律師執造才能開業。李姓兄弟就是利用一般人不懂上述2者之間的差異，以法律事務所名義行騙，但最後被略懂法律的民眾戳破。
據了解，李姓兄弟都曾在法院工作，弟弟是書記官、哥哥是法警，事務所成立後，2人則分別稱自己是高等法院法官和高檢署檢察官，人脈很廣，能替民眾擺平各種官司，也透過孫姓男子與3名有官司訴訟需求的民眾接觸。
李姓兄弟沒有律師資格，仍提供民眾法律意見，除了收取高額律師費外，也誆稱自己跟高等法院法官很熟，可以幫忙打點法官，進而接受民眾花酒招待，並以打點法官名義再討相關費用。
檢調初估李姓兄弟不法所得逾400萬元，由於部分金額是以打點法官名義訛詐，因此涉嫌詐欺取材，另有一部分金額是以律師費收取，所以也有違反律師法嫌疑。
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