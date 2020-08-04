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黃偉哲籲群聚戴口罩 歸仁分局立馬衝場破沒戴口罩聚賭
台南市長黃偉哲昨天宣布將室內群聚民眾要強制戴口罩，歸仁區吳姓男子竟然敢在歸仁警分局旁的中正南路開賭場，眾人不戴口罩聚賭，警方得知立馬派員衝場，逮捕吳姓場主與23名賭客；部分外地賭客被捕後說，早知道警察在隔壁，就不來了。
歸仁分局表示，市府將實施室內強制戴口罩措施，並呼籲全民避免室內群聚，但警方接獲線報指歸仁區「有流動職業賭場流竄」，憂心賭客群聚成為防疫破口，立即成立專案小組，在歸仁區中正南路巷內一間鐵皮工廠聚賭，調集分局28名警力翻牆查緝，一舉破獲，查扣天九牌賭具、通報用手機3支、抽頭金及賭資50多萬元。
歸仁分局指出，進入屋內發現所有賭客都未戴口罩，立即提供口罩給現場賭客，「防止查緝人員與其他賭客遭到傳染」。因多數賭客為外地人，由賭場司機以車輛載運該處賭博，查獲時賭客才知賭場與警察分局相距不過約1公里路程，抱怨連連。
警方調查後將現場吳姓負責人及工作人員3名，依涉犯刑法賭博罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，另賭客21名依違反社會秩序維護法第84條規定裁處罰鍰。
警方將該批賭客分批載回偵辦外，在現場更以M-POLICE電腦過濾是否有居家檢疫對象違規外出，並逐個測量體溫確認賭客身體未發燒，至分局時警方再向賭客宣導防疫規定，於進入密閉空間內請一律戴口罩，並提供酒精消毒水消毒，徹底貫徹市政府及市長防疫規定，也成功防堵因賭場群聚所可能造成防疫之破口。
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