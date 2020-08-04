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懲戒法院職務法庭參審員宣誓 姜仁脩：讓審判更穩當

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

懲戒法院上月17日揭牌，移至其下的職務法庭新制也上路，法官、檢察官懲戒案件改採一級二審制，並在第一審加入兩名參審員，與三名職業法官組成合議庭共同審判。懲戒法院今天下午1時半舉行參審員宣誓儀式，由院長姜仁脩將擔任監誓人，主持宣誓儀式。

職務法庭第一屆參審員共有12名，分別是暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授兼系主任王珮玲、台大醫院精神醫學部主治醫師丘彥南、台大社工系教授兼學生事務長沈瓊桃、中央研究院分子生物研究所副研究員李英惠、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧、東吳法律系教授程明修、台北市立聯合醫院精神醫療部一般精神科主治醫師兼任松德院區院長楊添圍、台大外語系教授兼人口與性別中心主任葉德蘭、臨床心理師蘇淑貞和台大法律學院教授林明昕、林明鏘、柯格鐘。柯今未出席。

首屆參審員包括法學及社會學、文學、生技、醫療等跨法律領域的學者和社會人士，這是我國第一次引進非職業法官參與審判，比「國民法官」更早上路。

姜仁脩表示，職務法庭的參審員與國民法官的不同之處在於參審員是由學者或公正人士參與，基本上對法律有相當的認識，希望審判中可以透過他們而廣納多元的意見，提高判決公信力。

參審員任期3年，姜希望參審員上路後，能達到立法目的，讓審判更平穩、更穩當。在宣誓完成後，參審員旋即和職業法官至會議室交換意見。

懲戒法院職務法庭第一屆參審員今宣誓，院長姜仁脩希望參審員新制上路後，能讓審判更平穩、更穩當。記者王宏舜／攝影
懲戒法院職務法庭第一屆參審員今宣誓，院長姜仁脩希望參審員新制上路後，能讓審判更平穩、更穩當。記者王宏舜／攝影

台大醫院 國民法官 醫師

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