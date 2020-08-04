摩斯漢堡驚見偷拍狼 天花板抽風口裝針孔上往下偷拍

連鎖速食店摩斯漢堡驚見偷拍狼，李姓男子今年5月，涉嫌在女廁天花板抽風機通風口內，裝設針孔攝影機，再用手機遙控操作偷拍，幸好當天店家快打烊時，店員驚見李男持螺絲起子拆抽風機，立刻報警逮住偷拍現行犯。士林地檢署日前偵結，全案依妨害秘密罪嫌起訴。

起訴指出，今年5月30日上午9時許，李男假裝是客人至新北市汐止區一家摩斯漢堡，趁沒人注意闖進女廁，持螺絲起子拆掉天花板抽風機通風口，裝設針孔攝影機，離開女廁後，再用手機遙控針孔運作，「由上往下」攝錄女子上廁所影像。

當晚10時許，店家收工準備打烊，店員巡視女廁時，驚見李男拿著螺絲起子，正在拆卸天花板的抽風機外殼，立刻喊叫其他店員協助，且迅速報案，警方到場後，查扣針孔、記憶卡1張，還有犯案用的手機、螺絲起子等物。