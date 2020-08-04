聽新聞
test
0:00 / 0:00
醫師虛報液態氮冷凍治療點數 醫院須返還568萬點
台中市太平區某醫院張姓皮膚科醫師從2018年元月間起至2019年2月間止，為中部地區6家照護機構的病患診治時，未施行液態氮冷凍治療，涉嫌填載為119名病患施行液態氮冷凍治療的不實醫療內容，合計虛報點數29萬1000點，換算為26萬9813元，台中地檢署檢察官以張醫師犯後有悔意，立悔過書，並向公庫支付35萬元，予以緩起訴處分。
健保署中區業組，查出張醫師詐取醫療點數29萬1000點，懷疑這家醫院詐取醫療點數不止此數，負責申報點數的這家醫院，同意繳回有爭議的點數共為567萬9900點，點值換算為526萬6387元，經健保署同意以自後續申報的費用追扣的方式返還。
緩起訴處分書指出，張男（46歲）是皮膚科醫師，於2014年1月1日起至2019年3月31日止，擔任中市太平區某醫院的支援醫師，為惠群護理之家、鹿竹、九德大愛護理之家、私立泰安老人養中心、私立杏德護理之家、私立仁和老人養護中心、毓祥護理之家等病患看診。
張醫師自2018年元月間起至2019年2月間止，明知這6家養護機構的119名病患就診時，並未實際施行液態氮冷凍治療的醫療處置，仍於病患的就醫紀錄、填載施行液態氮冷凍治療的不實醫療內容。
致健保署依醫院不實的申報及就醫紀錄，給付119名病患的醫療費用，命計29萬1000點，經點值換算為新台幣26萬9813元。健保署中區業務組接獲民眾檢舉，經派員查訪始循線查出，由健保署提出告訴。張姓醫師坦承犯案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言