醫師虛報液態氮冷凍治療點數 醫院須返還568萬點

台中市太平區某醫院張姓皮膚科醫師從2018年元月間起至2019年2月間止，為中部地區6家照護機構的病患診治時，未施行液態氮冷凍治療，涉嫌填載為119名病患施行液態氮冷凍治療的不實醫療內容，合計虛報點數29萬1000點，換算為26萬9813元，台中地檢署檢察官以張醫師犯後有悔意，立悔過書，並向公庫支付35萬元，予以緩起訴處分。

健保署中區業組，查出張醫師詐取醫療點數29萬1000點，懷疑這家醫院詐取醫療點數不止此數，負責申報點數的這家醫院，同意繳回有爭議的點數共為567萬9900點，點值換算為526萬6387元，經健保署同意以自後續申報的費用追扣的方式返還。

緩起訴處分書指出，張男（46歲）是皮膚科醫師，於2014年1月1日起至2019年3月31日止，擔任中市太平區某醫院的支援醫師，為惠群護理之家、鹿竹、九德大愛護理之家、私立泰安老人養中心、私立杏德護理之家、私立仁和老人養護中心、毓祥護理之家等病患看診。

張醫師自2018年元月間起至2019年2月間止，明知這6家養護機構的119名病患就診時，並未實際施行液態氮冷凍治療的醫療處置，仍於病患的就醫紀錄、填載施行液態氮冷凍治療的不實醫療內容。