開口就是Honey！熟女險被外籍男詐騙
台北市一名50多歲的林姓女子日前到中正區兆豐銀行城中分行匯款，行員看見林女神情緊張要匯款到大陸帳戶，立即通知中正一警分局忠孝西路派出所，警員林庭緯、蔡英玟獲報後迅速趕往現場了解，林女表示有一外國網友，自稱從莫斯科搭機至大陸北京，因防疫期間遭受隔離，極需用錢，只好向林女求助生活費約新台幣2萬4千元。
林女在與警方交談中，手機持續有新訊息傳來，林員當下查覺有異，請林女撥通該網友手機並開啟擴音模式，由林員警接聽。
電話接通後，該網友劈頭便親密地喊著：「Honey~~」，發現接聽者非林女後，便立刻改用帶著中東口音的英文與林員交談，並表示與林女見過面且已相識多年，但林女說與這名網友只透過網路認識，男子常在林女心情低落給予安慰，雖未曾謀面卻十分交心，這次是聽聞男子在北京遭隔離，舉目無親只能拜託林女救助。
林姓員警使用詢問技巧，發現男子說法多與事實矛盾，從前的甜言蜜語都只是為了讓女子掏錢，林女才驚覺差點上當受騙，放棄匯款至該男帳戶內，林、蔡兩員也成功阻止詐騙案的發生。
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