警察「撿屍」車內性侵乾媽 最高法院判關3年10月定讞

花蓮縣警局警員孫道明前年蹺班開車帶妻子、女性友人飲酒作樂，事後酒駕載妻子回家後，心生歹念在車內親吻、性侵酒醉癱軟的女性友人得逞，最高法院依乘機性交罪判孫3年10月徒刑，全案定讞。

判決指出，孫道明因小名和女性友人相同，平時稱女性友人為「乾媽」，他2018年6月18日凌晨1時許備勤，接獲女性友人的電話邀約，直接蹺班開車載妻子、女性友人到卡拉OK唱歌、飲酒。

事隔2小時，孫道明酒駕載妻子回家，再獨自開車載女性友人返家，但途中見女性友人醉倒癱軟副駕駛座，他心生歹念將車停在路邊，親吻女性友人，再襲胸並性侵得逞；孫道明仍不罷手，雙腳分別站在車內及車外，再度性侵女性友人得逞。

孫道明犯後在路邊小解，未料女性友人意識不清移到駕駛座，放掉手剎車，讓車子向前滑行撞到電線桿，但女性友人持續昏睡不醒，導致孫問不地址，只好再開車回家停在路邊，讓女性友人繼續睡。

孫道明返家後，聽到車子防盜警報器響，和妻子外出查看找不到女性友人，最後發現女性友人哭著向鄰居求救，指被孫道明性侵；法院認為，根據行車記錄器、監視器畫面，認定孫道明性侵女性友人，一審依強制性交罪判刑5年，二審改依乘機性交罪判刑3年10月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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