快訊

直播／今增1例新冠肺炎境外移入 菲律賓普篩後第10例現蹤

父親一怒掌摑 美魔女羅霈穎變「東區羅姐」致富傳奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園爛路害「越級女騎士」慘摔 負五成責國賠29.8萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

徐姓婦人騎機車行經桃園市楊梅區，因路面出現深達6.4公分的大坑洞，害她摔車導致腦出血、手骨折，她向桃園市政府求償80萬元，市府則主張當天降雨量高達329公釐，是強降雨造成的偶發事件。桃園地院認為市府欠缺管理柏油鋪設品質，但徐婦只有小型車駕駛執照卻騎普通重型機車、非不能避開積水，各有五成過失，判賠29萬8556元。高等法院今駁回雙方上訴確定。

徐婦主張，去年5月17日晚上8點多騎車時，因路面有個長、寬、深各90公分、50公分，6.4公分的凹洞，因下雨積水無法辨識，經過時重心不穩摔車，她左手骨折、腦出血，四肢都有擦挫傷。

桃市府則說，依2019年度桃園市政府工務局轄管道路坑洞機動養護工程契約巡修作業計畫書，楊梅區的道路巡查頻率為3天1次循環，去年5月16日、17日的巡修影像及通報紀錄，事故前1天、當天都沒有坑洞或通報紀錄。此外，氣象局資料顯示當天降雨達329.9公釐，市府認為坑洞是強降雨造成，屬偶發事件，行政資源有限，難期待市府在未通報狀況下能即時排除偶發、不可抗力的事件。

桃院根據警方交通事故現場圖、調查表、照片，發現坑洞不小，路面遇雨積水，機車行經很容易摔倒，而桃園市府身為道路管理機關，本就應整修路面維持平整，維護用路人行車安全。桃院認為，就算當天大雨沖刷產生坑洞，但根據現場照片，這路段的其他路面大致完整，可見當天路段附近的雨量未超過可承受範圍，而道路柏油鋪設品質不佳、遇降雨產生坑洞，屬市府欠缺管理。

桃園地院算醫療費、機車維修費、看護費和精神慰撫金後，認定徐婦可請求的賠償金額為59萬7111元。不過徐婦違規越級駕駛，且現場為直線路段，道路寬達360公分，也有照明設備，桃院認為她事前應該可看見有積水，有充裕空間可避開積水前行，事故過失比例也占五成，因此獲賠金額僅半數。

高等法院認為，道路在17日因單日降雨量174毫米強降雨，雨水入滲、泡水及重車行駛交互作用，出現坑洞，坑洞位於車道右側接近中央位置，為機車行經道路時的正常行駛路徑，極易造成用路人因坑洞凹陷積水而行進不穩、人車倒地。

事故道路緊鄰中山高速公路、幼獅工業區，交通流量大，重車往來頻仍，高院認為可預見強降雨後可能產生坑洞，當日下午1點後強降雨，2點雨量已驟降為3毫米，3點以後已沒下雨，市府有大約6小時巡修，但卻沒派員巡查，徐婦受傷與市府欠缺管理有因果關係，市府應負國賠責任。高院認同一審見解，駁回雙方上訴。

徐姓婦人騎機車行經桃園市楊梅區，因路面坑洞而摔傷，她向桃園市政府求償80萬元，桃園地院認為市府、徐婦各有五成過失。記者王宏舜／攝影
徐姓婦人騎機車行經桃園市楊梅區，因路面坑洞而摔傷，她向桃園市政府求償80萬元，桃園地院認為市府、徐婦各有五成過失。記者王宏舜／攝影

事故 國賠

延伸閱讀

桃園2行程汰換速度最快　GoShare已逐漸取代Ubike

影／台中轎車受困積水道路 員警封鎖道路推車助脫險

哈格比豪雨致水管破裂 兒童新樂園辦公室積水急抽

新莊荒廢20年「池塘鬼屋」 市府抽乾積水、封閉出入口

相關新聞

桃園爛路害「越級女騎士」慘摔 負五成責國賠29.8萬

徐姓婦人騎機車行經桃園市楊梅區，因路面出現深達6.4公分的大坑洞，害她摔車導致腦出血、手骨折，她向桃園市政府求償80萬元...

黃偉哲籲群聚戴口罩 歸仁分局立馬衝場破沒戴口罩聚賭

台南市長黃偉哲昨天宣布將室內群聚民眾要強制戴口罩，歸仁區吳姓男子竟然敢在歸仁警分局旁的中正南路開賭場，眾人不戴口罩聚賭，...

懲戒法院職務法庭參審員宣誓 姜仁脩：讓審判更穩當

懲戒法院上月17日揭牌，移至其下的職務法庭新制也上路，法官、檢察官懲戒案件改採一級二審制，並在第一審加入兩名參審員，與三...

摩斯漢堡驚見偷拍狼 天花板抽風口裝針孔上往下偷拍

連鎖速食店摩斯漢堡驚見偷拍狼，李姓男子今年5月，涉嫌在女廁天花板抽風機通風口內，裝設針孔攝影機，再用手機遙控操作偷拍，幸...

醫師虛報液態氮冷凍治療點數 醫院須返還568萬點

台中市太平區某醫院張姓皮膚科醫師從2018年元月間起至2019年2月間止，為中部地區6家照護機構的病患診治時，未施行液態...

警察「撿屍」車內性侵乾媽 最高法院判關3年10月定讞

花蓮縣警局警員孫道明前年蹺班開車帶妻子、女性友人飲酒作樂，事後酒駕載妻子回家後，心生歹念在車內親吻、性侵酒醉癱軟的女性友...

2宏都拉斯籍軍校生約砲女網友 挨告性侵獲不起訴

兩名從宏都拉斯來台就讀國防大學的孟達貢、羅培茲，被控去年12月間透過臉書私訊與一名台籍女子約砲卻企圖3P、性侵。事後，女...

中校沒鑑測卻有成績曝陋習 海巡署：會落實錄影存證

海巡署巡防總局南巡局蔣姓中校科長遭控沒參加體能鑑測、卻涉要求填入成績合格，被起訴偽造文書罪嫌，但一、二審認為，不排除是楊...

暑假旺季台東旅宿業者收2失聯移工 移民署抓人送辦

暑假旅遊旺季，台東飯店旅宿業住房率幾近滿房，有業者疑聘僱失聯非法移工管理民宿，移民署台東縣專勤隊據報抓人，逮獲2名女移工...

逃跑罰更重！耍小聰明迴避攔檢 屏東警方開出近2百件高額罰單

警方基於交通安全，會針對違規熱區不定時實施定點攔查，若用路人見狀，於遠處掉頭，迴避攔查，自以為沒事，對此，屏東監理站表示...

桃園男叫小姐嘿咻完逼退費 拿熱水瓶敲暈她搶走5000塊

桃園蔡姓男子約1名傅姓小姐到汽車旅館性交易，完事後卻以不滿意為由要她退錢，恐嚇她「你以為我不敢打你嗎？」拿熱水瓶猛毆她頭...

如何預防輔導兒少偏差？內政部命令的爭議與挑戰

為了避免兒少偏差行為的預防及輔導工作繼續由警政、司法體系處理，行政院在今年5月底，預告了「兒童及少年偏差行為之預防及輔導辦法」草案。政務委員林萬億也在接受媒體採訪時表示，期待能藉由該辦法防治兒少偏差行為。然而該辦法公告後，卻引發外界質疑。

熱門新聞

羅霈穎遭發現陳屍屋內 遺體無外傷 今早檢方相驗

腦死21歲警明拔管、器捐 10家庭將受惠「完成他助人心願」

21歲警遭無照撞重傷命危 家屬忍痛考慮明天拔管、器捐

趙正宇：辦立委要有把握 助理：錢都被我輸光了

警消搜尋1個多小時 北市抽水站落水官員遺體尋獲

影／機車和公車碰撞 女騎士死亡前最後影像找到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。