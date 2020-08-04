皮膚科醫師詐領健保費 坦承犯行獲緩起訴

台中市張姓皮膚科醫師，利用患者就醫虛報填載不實醫療內容，向健保署申報醫療費，經健保署查出提告，檢方審酌他坦承犯行，服務的醫院並繳回爭議健保點數，處緩起訴1年處分。

緩起訴處分書指出，46歲張姓男子為皮膚科醫師，於民國103年1月1日至108年3月31日止，擔任台中市太平區一家醫院支援醫師。

張男在107年1月至108年2月間，利用醫院與台中市6家合作的照護機構，在住民前往就診時，利用病患的就醫紀錄，虛報填載施行液態氮冷凍治療的不實內容，藉以向衛生福利部中央健康保險署申報醫療費用，共虛報119人計29萬1000點健保點數，換算為新台幣26萬9813元。

案件經健保署接獲民眾檢舉後提出告訴，由台中地檢署檢察官指揮法務部調查局台中市調查處偵辦，張男到案後坦承犯行，另經健保署與醫院協商，院方同意將具爭議的申報醫療點數567萬9900點，換算為526萬6357元繳回。

檢方審酌張男應有所警惕，因此處以緩起訴處分，期間為1年，並應向公庫支付35萬元。