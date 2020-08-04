2宏都拉斯籍軍校生約砲女網友 挨告性侵獲不起訴

兩名從宏都拉斯來台就讀國防大學的孟達貢、羅培茲，被控去年12月間透過臉書私訊與一名台籍女子約砲卻企圖3P、性侵。事後，女子提告妨害性自主，台北地檢署調查後，認為無法僅憑女方單一指述認定兩男犯行，依罪嫌不足，今給予兩人不起訴處分。

檢方調查，宏都拉斯籍的孟達貢（Mondragon）、羅培茲（Lopez）來台就讀國防大學。女方指控，去年12月間，她與網友相約去萬華區一間旅館「開房間」，一進門卻看見羅、孟兩人在場，跟當初所講的「一對一」的狀況並不一樣，當場拒絕欲離去。

豈料，兩人將她攔下不放行，孟達貢把她帶到浴室性侵，羅培茲伸手撫摸她下體。孟達貢、羅培茲都否認不法，孟男辯稱雙方是合意，且結束後女方表明要上班，獨自離去。羅男則強調自己從頭到尾都沒與女方發生性關係，當天在房內睡覺，沒出手觸碰。

檢方查出，浴室離房間大門很近，孟男與女方在浴室性交後，女方先離開浴室卻沒有馬上離開房間、衝出向櫃檯人員求助，加上事隔幾小時後才提告，在查無其他積極證據下，無法僅憑女方單一指述認定兩男犯行，依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。