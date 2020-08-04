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中校沒鑑測卻有成績曝陋習 海巡署：會落實錄影存證
海巡署巡防總局南巡局蔣姓中校科長遭控沒參加體能鑑測、卻涉要求填入成績合格，被起訴偽造文書罪嫌，但一、二審認為，不排除是楊姓鑑測官私自替沒鑑測的長官登載成績，皆判蔣無罪。海巡署南部分署指出，進行鑑測會全程錄影存證，未來更落實，不再發生承辦人便宜行事。
海巡署南部分署表示，蔣姓中校案發時未被處分，去年已辦退伍；楊姓鑑測官則涉自行填載成績，檢方偵結緩起訴1年，行政處分部分也記1支申誡、年度考績乙上，今年已調任其他單位。
海巡南部分署強調，體能鑑測都有全程錄影存證，能用來證明人員確實參與測驗，此案不知是否人員疏失而沒有相關影像，以致案件偵審期間無法用來勘驗，未來一定會更落實鑑測錄影，以避免類似此次承辦人員疑便宜行事的狀況。
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