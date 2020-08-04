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暑假旺季台東旅宿業者收2失聯移工 移民署抓人送辦
暑假旅遊旺季，台東飯店旅宿業住房率幾近滿房，有業者疑聘僱失聯非法移工管理民宿，移民署台東縣專勤隊據報抓人，逮獲2名女移工，依法將2業者及2移工移送勞政單位裁罰。
台東縣專勤隊指出，日前接獲民眾舉報有2名女移工疑似在民宿非法打工，移民官喬裝背包客投宿蒐證，經確認移工身分為失聯多年的阿戀（化名）和席婭（化名），隨即帶回偵辦。
縣專勤隊表示，失聯移工阿戀（化名）被查獲時正在為包棟住宿房客準備豐盛早餐，因查緝時接近住宿客人享用早餐時間，阿戀竟央求移民官讓她繼續完成供餐服務，否則老闆會開天窗。
另一移工席婭（化名）練就一口流利台語，查獲當場還跟移民官要求不要說國語，否則她聽不懂，並用流利台語沮喪地說「現在被抓了，疫情那麼嚴重，在台灣很安全，真的不想回家」。
縣專勤隊隊長林志偉呼籲經查獲聘僱或仲介失聯移工，將依違反就業服務法移送地方政府裁罰，可處新台幣15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責。
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