暑假旺季台東旅宿業者收2失聯移工 移民署抓人送辦

暑假旅遊旺季，台東飯店旅宿業住房率幾近滿房，有業者疑聘僱失聯非法移工管理民宿，移民署台東縣專勤隊據報抓人，逮獲2名女移工，依法將2業者及2移工移送勞政單位裁罰。

台東縣專勤隊指出，日前接獲民眾舉報有2名女移工疑似在民宿非法打工，移民官喬裝背包客投宿蒐證，經確認移工身分為失聯多年的阿戀（化名）和席婭（化名），隨即帶回偵辦。

縣專勤隊表示，失聯移工阿戀（化名）被查獲時正在為包棟住宿房客準備豐盛早餐，因查緝時接近住宿客人享用早餐時間，阿戀竟央求移民官讓她繼續完成供餐服務，否則老闆會開天窗。

另一移工席婭（化名）練就一口流利台語，查獲當場還跟移民官要求不要說國語，否則她聽不懂，並用流利台語沮喪地說「現在被抓了，疫情那麼嚴重，在台灣很安全，真的不想回家」。