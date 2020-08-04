逃跑罰更重！耍小聰明迴避攔檢 屏東警方開出近2百件高額罰單

警方基於交通安全，會針對違規熱區不定時實施定點攔查，若用路人見狀，於遠處掉頭，迴避攔查，自以為沒事，對此，屏東監理站表示，這樣的行為，不僅會被舉發，還會須繳納更高額的罰金。

一般民眾在行駛途中，常有違規而不自知的情況，進而提升交通事故的風險，為降低交通事故發生，警方也會針對違規熱區不定時實施定點攔查，倘若行經此路段的民眾耍「小聰明」提前掉頭迴避，誤以為能規避攔查，此時，若遭警方錄下車牌號碼，事後恐吃上「不服攔檢稽查逃逸」罰單。

「不服攔檢稽查逃逸」，主要針對，用路人事先察覺前方攔檢卻逃逸的現象，只要攔檢警方錄或拍下車牌號碼，即可事後逕行舉發「不服攔檢稽查逃逸」駕駛。罰單也會直接寄送給車主，而罰金，則為1萬元起跳，還會吊扣駕照6個月。

根據統計，「不服攔檢稽查逃逸」的舉發案件，2019年屏東地區便舉發332件，截至今年6月底已舉發199件。

對此，屏東監理站指出，這項法規2018年立法院即三讀修正通過，並於2018年9月1日上路實施，其中就處罰條例第60條修正部分，駕駛人如違規時，經執行交通勤務之警察或依法令執行交通稽查人員予以制止，仍不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，處罰1至3萬元罰鍰，並且吊扣駕照6個月。

屏東監理站強調，若5年內再犯者處3萬元罰鍰，並吊扣駕照1年。