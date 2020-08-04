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桃園男叫小姐嘿咻完逼退費 拿熱水瓶敲暈她搶走5000塊

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園蔡姓男子約1名傅姓小姐到汽車旅館性交易，完事後卻以不滿意為由要她退錢，恐嚇她「你以為我不敢打你嗎？」拿熱水瓶猛毆她頭，傅當場被敲暈還遭蔡狠踹、掐脖一頓，全身遍體鱗傷交付5000元蔡才罷休，警方循線逮捕蔡，他坦承性交易後施暴搶錢，檢方偵結依強盜罪嫌起訴他。

檢警調查，蔡男（34歲）今年5月1日凌晨3點多到桃園區1間汽車旅館，和傅姓小姐約好4000元作性交易，蔡先支付旅館1000元房費，完事後卻以不滿意為由逼傅女退費，恫稱「你不退我是嗎？你以為我不敢打你嗎？」

蔡講完就拿熱水瓶重擊傅的頭，把她整個人敲暈倒地，為防止她求救還將手機丟出房間外，甚至揮拳、出腳猛踹對方頭、臉及胸部，見她試圖起身還掐住脖子靠著牆壁上舉，用力勒住讓她快喘不過氣，蔡繼續恐嚇說「自己把錢拿給我否則繼續打」、「房間錢不用嗎？」

傅被毆到傷痕累累，擔心再遭不測只能拿出5000元給蔡，對方才停手離去，經警方調閱監視器逮捕蔡；檢方訊時，傅女指證歷歷，蔡則坦承和傅女性交易，結束後毆打她逼退錢。

另汽旅員工也證稱，有聽到3樓爭吵、撞擊聲，自己趕到場時蔡男已經騎機車離去，而傅則用毛巾摀著頭說遭人用熱水瓶砸頭，手機也不見，地上也有碎片，牆上還有血跡。

檢方並調閱監視器，確認蔡進入汽旅和傅性交易，且事前傅女當時並無任何傷勢，另旅館房間內熱水瓶破裂、地板及牆面上都有血跡，加上有傅驗傷報告等佐證。檢方認為，蔡男同時觸犯傷害罪、強盜取財罪，2罪想像競合，偵結從重依傷害罪起訴蔡男。

蔡男和傅女性交易後逼她退費，拿熱水瓶重擊她頭，還出腳狠踹、掐脖，最後搶走5000元，檢方依強盜罪嫌起訴蔡。示意圖／ingimage
蔡男和傅女性交易後逼她退費，拿熱水瓶重擊她頭，還出腳狠踹、掐脖，最後搶走5000元，檢方依強盜罪嫌起訴蔡。示意圖／ingimage

性交易 恐嚇 強盜

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