工人騎機車闖紅燈 緊咬警員手指2分鐘判2月刑

李姓工地領班今年1月間在台南市中西區海安路與民生路口，騎機車闖紅燈，被陳姓警員發現攔檢，李涉嫌徒手與陳拉扯推擠，還以嘴咬傷陳右手手指後被制伏法辦、起訴，台南地院依李違反強暴妨害公務執行罪，判處徒刑2月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，李今年1 月24日晚上11點多，在中西區海安路與民生路口，因騎機車闖越紅燈，經陳姓警員攔查交付自稱為安非他命不明結晶物1 包，但陳以無線電請求支援時，搶取已交付陳手中 結晶物，與陳發生拉扯推擠，致該包結晶物外包裝破裂而無法採集。

陳姓警員稍後再發現李身上藏有疑似海洛因物品2 包後，李竟將物品塞進嘴內，還咬住陳手指長達2分鐘，縱經一旁其他員警不斷催促鬆口仍不放開，致陳受有右手中指指甲脫落及撕裂傷，右膝擦挫傷傷害，傷害部分，未據告訴。