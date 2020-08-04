快訊

評／父不能協助女兒淋浴？泳池公共空間的親子思維

趙正宇被搜曾碎念「辦立委要有把握」 助理扛責：錢被我輸光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工人騎機車闖紅燈 緊咬警員手指2分鐘判2月刑

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

李姓工地領班今年1月間在台南市中西區海安路與民生路口，騎機車闖紅燈，被陳姓警員發現攔檢，李涉嫌徒手與陳拉扯推擠，還以嘴咬傷陳右手手指後被制伏法辦、起訴，台南地院依李違反強暴妨害公務執行罪，判處徒刑2月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，李今年1 月24日晚上11點多，在中西區海安路與民生路口，因騎機車闖越紅燈，經陳姓警員攔查交付自稱為安非他命不明結晶物1 包，但陳以無線電請求支援時，搶取已交付陳手中 結晶物，與陳發生拉扯推擠，致該包結晶物外包裝破裂而無法採集。

陳姓警員稍後再發現李身上藏有疑似海洛因物品2 包後，李竟將物品塞進嘴內，還咬住陳手指長達2分鐘，縱經一旁其他員警不斷催促鬆口仍不放開，致陳受有右手中指指甲脫落及撕裂傷，右膝擦挫傷傷害，傷害部分，未據告訴。

李坦承涉案，法官審酌李對依法執行公務的警員，竟以暴力相向，對公務員依法執行職務公信力已造成相當危害，而影響國家公權力正當行使，但念在被李犯後坦承犯行，量處其刑。

李姓工地領班騎機車闖紅燈，李涉嫌徒手與陳姓警員拉扯推擠，還以嘴咬傷陳右手手指，台南地院依李違反強暴妨害公務執行罪，判處徒刑2月，得易科罰金。圖／本報資料照片
李姓工地領班騎機車闖紅燈，李涉嫌徒手與陳姓警員拉扯推擠，還以嘴咬傷陳右手手指，台南地院依李違反強暴妨害公務執行罪，判處徒刑2月，得易科罰金。圖／本報資料照片

妨害公務 公務員

延伸閱讀

行車糾紛 掏槍嗆聲反被打趴

致命交叉路口！彰化1周車禍4人亡 警方交通大執法

影／闖紅燈不滿BMW駕駛提醒 機車男亮實彈槍反被打趴

老翁闖紅燈遭撞送醫不治 家屬怪騎士「為什麼不閃」網罵翻

相關新聞

海巡中校沒鑑測卻有合格成績 開庭驚曝「多年陋習」

海巡署巡防總局南巡局的蔣姓中校科長，遭控4年前沒參加年度體能鑑測，卻涉要求鑑測官替他填入游泳、跑步的成績合格；蔣辯是鑑測...

如何預防輔導兒少偏差？內政部命令的爭議與挑戰

為了避免兒少偏差行為的預防及輔導工作繼續由警政、司法體系處理，行政院在今年5月底，預告了「兒童及少年偏差行為之預防及輔導辦法」草案。政務委員林萬億也在接受媒體採訪時表示，期待能藉由該辦法防治兒少偏差行為。然而該辦法公告後，卻引發外界質疑。

潤寅百億詐貸案 銀行行員涉案以30萬至60萬交保

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦遭起訴後，台北地檢署又查出台企銀、合庫某分行三名行員也涉案，涉協助潤寅違法詐貸，昨天再度...

工人騎機車闖紅燈 緊咬警員手指2分鐘判2月刑

李姓工地領班今年1月間在台南市中西區海安路與民生路口，騎機車闖紅燈，被陳姓警員發現攔檢，李涉嫌徒手與陳拉扯推擠，還以嘴咬...

桃園男叫小姐嘿咻完逼退費 拿熱水瓶敲暈她強走5000塊

桃園蔡姓男子約1名傅姓小姐到汽車旅館性交易，完事後卻以不滿意為由要她退錢，恐嚇她「你以為我不敢打你嗎？」拿熱水瓶猛毆她頭...

他欲挽回與女友感情 卻失控強載至摩鐵性侵

林男欲挽回與女友小蘋（化名）的感情，一時情慾失控，駕車強載至摩鐵性侵害，經被害人提告，合議庭以案發時他年僅19歲，年紀尚...

潤寅詐貸案 約談3銀行員

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦遭收押，台北地檢署已分兩波起訴，但檢方又查出台企銀、合庫某分行三名行員也涉案，涉協助潤寅...

法律櫥窗／要保人、被保人不同 身故保險金被課稅

許多父母買壽險，將受益人填兒女或孫子，盼保障子孫生活，不料領到死亡給付卻被追繳稅。

黃健庭遭控遊說藥商採購案 最高法院下周開庭審理

台東縣前縣長黃健庭被控向藥商收賄208萬元，對退輔會遊說藥品採購案，此案也是他被提名監察院副院長的絆腳石之一，更一審前年...

偵辦前經發局長貪凟國際間諜 檢察官呂象吾獲模範公務員

法務部公布109年模範公務人員得獎名單，桃園地檢署檢察官呂象吾雀屏入選，將在9月17日頒獎典禮接受法務部公開表揚，桃檢收...

原民獵32隻國慶鳥辯自己吃 法官打臉不讓他免責

屏東原住民潘姓男子3年前涉獵捕保育類、俗稱「國慶鳥」的灰面鵟鷹，警方搜出32隻，依違反野生動物保育法送辦。一、二審皆認定...

大家都在腦補 法官請法醫說明殺妻「絞勒」是何意？

男子吳國彬和何姓妻子因房產劃分而不睦，不滿妻子「吵醒他」，情緒失控將她掐暈後繼續睡，覺得不對勁才將妻子送醫，但妻子昏迷指...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。