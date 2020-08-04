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海巡中校沒鑑測卻有合格成績 開庭驚曝「多年陋習」

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

海巡署巡防總局南巡局的蔣姓中校科長，遭控4年前沒參加年度體能鑑測，卻涉要求鑑測官替他填入游泳、跑步的成績合格；蔣辯是鑑測官便宜行事、且沒去測驗卻能有成績是「多年陋習」。一審合議庭認為，蔣教唆偽填成績的犯行事證不足，判無罪。全案上訴後，高雄高分院維持無罪，還可上訴。

起訴指控，蔣姓男子任職海巡署巡防總局南巡防局情報科的中校科長，2016年7月5日並未至海軍陸戰隊學校的忠誠游泳池接受年度鑑測，竟教唆楊姓上尉鑑測官楊承蒼，在成績名冊替他填載200公尺徒手游泳、3000公尺徒手跑步共2項的成績，涉及教唆公務員登載不實公文書罪嫌。

蔣姓科長出庭承認，2016確實沒接受游泳及跑步測驗，原因是當年開刀忘了申請免測，接著又調職來不及補測，反咬楊姓鑑測官便宜行事而填該兩項的成績，自己絕無教唆偽造文書，是楊為了減輕自身責任而指控他。

蔣姓科長更語出驚人說，「事實上沒有去測試卻有成績，是海巡署多年以來的陋習」，指另名中校專員根本不會游泳也登載合格，而且依南巡局內部規定，他2014年游泳合格成績可延用3年，所以該次成績對升遷無影響，他實在沒有教唆偽造文書的動機。

一審合議庭發現，楊姓鑑測官接受約談、偵訊，對於蔣姓科長究竟有無參加鑑測、有無教唆偽造文書，說法前後不一；後來審理時，楊改口完全不記得蔣何時何地要求登載成績。

一審另勘驗南巡局2016年鑑測成績名冊，53名受測者中，有18人的200公尺游泳或3000公尺跑步的總成績登錄合格，卻都沒有受測紀錄，錯誤比例超過3成，加上成績不合格者皆為士兵或士官，更顯見楊姓鑑測官可能「為求順利完成工作而自己決定為未到場之長官登載」，因無法佐證蔣姓科長有教唆，判蔣無罪。檢方上訴，二審合議庭仍維持原判。

據了解，此案源於海巡署南巡局的上尉楊姓鑑測官疑偽填軍官的鑑測成績，遭到政風調查，最後獲不起訴處分，不過楊卻供出蔣姓科長涉教唆填假成績。

海巡署巡防總局南巡局的蔣姓中校科長，遭控沒參加體能鑑測，涉要求鑑測官偽填成績，被依偽造文書罪嫌起訴，但一、二審都判無罪。本報資料照
海巡署巡防總局南巡局的蔣姓中校科長，遭控沒參加體能鑑測，涉要求鑑測官偽填成績，被依偽造文書罪嫌起訴，但一、二審都判無罪。本報資料照

偽造文書 公務員 海軍 海巡署

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