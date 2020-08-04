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他欲挽回與女友感情 卻失控強載至摩鐵性侵

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

林男欲挽回與女友小蘋（化名）的感情，一時情慾失控，駕車強載至摩鐵性侵害，經被害人提告，合議庭以案發時他年僅19歲，年紀尚輕，思慮未週，犯後與被害人調解成立，依強制罪判處拘役40日；強制性交罪判刑1年8月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。

判決書指出，林男與小蘋原為男女朋友關係，2018年11月初分手，惟仍保持聯繫。林男於同年11月23日晚間，以通訊軟體LINE聯繫小蘋相約見面，並表示可開車搭載她外出訪友。

經小蘋同意後，乃駕駛自小客車前往小蘋的住處載她，他向小蘋表示欲挽回感情，然她見他情緒不定，未正面回應，下車稱可自行前去訪友，林男強行將她拉回車上，不顧她下車離去之請，欲將他載往摩鐵。

林男情緒稍加平復後，向小蘋表示將載她前往中市太平區訪友，她因事前服用感冒藥藥效發作在途中睡著，意識不清而不知反抗，林見狀，認有機可趁性侵害被害人得逞。

同年11月24日清晨，林載小蘋回她的住處，小蘋隨即清醒，下車逃至警察局前，林開車離去後，以LINE訊息向她道歉，她仍因身心受創至無法自主而在警局前痛哭，且以電話告知友人受辱經過，經友人警覺事態嚴重，乃前來警局與她會合，經安撫小蘋後，陪同她報案處理。

林男欲挽回與女友的感情，一時情慾失控，駕車強載至摩鐵性侵害，台中地院以他犯後與被害人調解成立，依強制罪判處拘役40日；強制性交罪判刑1年8月，緩刑3年。圖／本報資料照
林男欲挽回與女友的感情，一時情慾失控，駕車強載至摩鐵性侵害，台中地院以他犯後與被害人調解成立，依強制罪判處拘役40日；強制性交罪判刑1年8月，緩刑3年。圖／本報資料照

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