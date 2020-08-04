潤寅百億詐貸案 銀行行員涉案以30萬至60萬交保

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦遭起訴後，台北地檢署又查出台企銀、合庫某分行三名行員也涉案，涉協助潤寅違法詐貸，昨天再度發動搜索約談三人到案，複訊後認定台企銀某分行行員劉麗雪違反銀行法，今半夜命以30萬元交保。

楊文虎、王音之夫妻是老牌紡織貿易商潤寅集團負責人，2018年起假藉中美貿易戰增加關稅、集團有資金調度需求名義，指示員工與福懋、新纖、台化、中纖、泰豐公司等高階主管配合製作假買賣合約，製造進銷貨假象，再拿星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供假提單，向台企銀等9家銀行辦理應收帳款融資及外銷放款，詐貸368億元。

另2008年6月起，兩人指示員工偽造假買賣合約、統一發票及出貨單，向台灣土地、上海商業、中國信託商業3家銀行分行申辦國內應收帳款融資，共詐得86億3千多萬元。

北檢依違反銀行法等罪兩波起訴後，查出2012年、2013年間，台企銀分行行員劉麗雪明知潤寅與福懋為不實應收帳款，卻在未告知銀行下繼續動撥新台幣91億多元；2017年間，同樣沒向上呈報繼續撥款，讓潤寅詐得4千多萬元美金。劉女並多次收受王音之委託「百纖果屋」選的高級水果禮盒23萬元，

此外，合庫某分行行員莊雅萍、江惠芳明知潤寅與福懋為不實應收帳款，也沒回報銀行，讓潤寅詐得新台幣11億元。

檢調昨兵分6路搜索並約談3人到案，複訊後認定3人違反銀行法特別背信等罪，命劉女以30萬元交保，莊女、江女各以60萬元交保。