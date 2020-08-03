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3立委1黨主席押或不押？北院明下午公布結果

聯合報 / 記者林孟潔王聖藜/台北即時報導

跨黨派立委涉收賄案持續延燒，現任立委蘇震清陳超明廖國棟、時代力量黨主席徐永明、太流公司前董事長李恆隆、白手套郭克銘及立委辦公室主任等人，被檢方聲請羈押禁見；台北地方法院連續2天開羈押庭，終於訊問完蘇震清等8名被告，法官諭知明天下午2點半裁定。

台北地院昨已裁定趙正宇100萬元，助理林家騏收押禁見；另法官昨晚訊問陳超明，而徐永明訊問至今凌晨；法院今上午首先訊問蘇震清辦公室主任余學洋，下午訊問蘇震清、廖國棟辦公室主任丁復華、廖國棟，最後再次訊問李恆隆，晚間9點問完全數遭聲押被告。

檢調上月31日大動作搜索國會、帶回63人調查，被控涉護航SOGO條款修法及為殯葬業者施壓官員變更地目案的前、現任6位立委收賄金額共計約4千萬，其中以蘇震清2千萬最多，另廖國棟、陳超明、徐永明、趙正宇等人也有200萬至上千萬不等。

檢方複訊，立委均堅持否認不法，多名立委辦公室主任接受調查時，也以不清楚、不記得回應；檢方訊後認為蘇震清等10人犯重罪，且有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，向台北地院聲押禁見。

檢方偵辦立委集體收賄案聲押蘇震清等人，台北地方法院明天下午2點半裁定。圖／聯合報系資料照片
檢方偵辦立委集體收賄案聲押蘇震清等人，台北地方法院明天下午2點半裁定。圖／聯合報系資料照片

蘇震清 廖國棟 陳超明

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