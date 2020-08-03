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黃健庭遭控遊說藥商採購案 最高法院下周開庭審理
台東縣前縣長黃健庭被控向藥商收賄208萬元，對退輔會遊說藥品採購案，此案也是他被提名監察院副院長的絆腳石之一，更一審前年認定他不構成貪汙，但因幫廠商逃漏稅，被判5月徒刑，得易科罰金；案件上訴，最高法院預計下周五上午10時開庭審理，由院長吳燦擔任審判長。
黃健庭當初被起訴在2004年利用立法委員身分為美時公司向退輔會遊說，將美時生產製造的「飛得順」等藥品列入退輔會2005年度常備用品聯標品項中，讓榮民體系各醫院採購。
一、二審都認為黃沒有圖利美時公司，不構成貪汙要件。高院更一審認為，黃健庭長年擔任立委，為掩飾從美時、羿盛收受捐款而犯法，影響國家稅捐稽徵公平性，但幫助逃漏稅金額只有22萬，因此判5月徒刑，得易科罰金。黃、檢方均上訴最高法院。
最高法院因為法律審，將釐清法律爭議，僅通知檢察官、律師到庭辯論，未通知黃健庭出庭：檢察官另針對貪汙不另為無罪諭知部分，請最高法院釐清法律爭議。
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