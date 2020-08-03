偵辦前經發局長貪凟國際間諜 檢察官呂象吾獲模範公務員

法務部公布109年模範公務人員得獎名單，桃園地檢署檢察官呂象吾雀屏入選，將在9月17日頒獎典禮接受法務部公開表揚，桃檢收公文後消息傳出，桃檢同仁祝賀與有榮焉，呂象吾今天下午表示，站在自己工作崗位努力以赴，未料獲此殊榮十分感謝。

桃檢表示，呂象吾為國立北學法研所碩士畢業，司法官第49期結業，擔任檢察官工作10年，辦案實事求是、鍥而不捨，包括偵破德國巴斯夫集團國際商業間諜案，偵辦敏盛醫院副院長勾結保險黃牛進行不實手術摘除器官、詐領健保費案、桃園市府前經發局長朱松偉貪瀆案、桃園市復興區農會理事長監守自盜偽造面額45億元農會支票案及桃園市警局大溪、龜山分局員警集體滅證案等重大刑案。